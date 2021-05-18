İş insanı Cevher Erdem sponsor olduğu Adıyaman 1954 Spor takımına gönül verip başkan oldu.

Maç öncesi sahaya inerek futbolcuları motive eden Erdem, sezon sonunda Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nü 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarma başarısı gösterdi.

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde dünyaya gelen Cevher Erdem (31), babasını 7 yaşındayken, annesini ise 9 yaşındayken kaybetti.

Yokluk nedeniyle kız kardeşiyle birlikte yatılı olarak okuyan Erdem, imkansızlıklar nedeniyle istediği gibi bir eğitim alamadı.

Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına finans yardımcısı olarak başlayan Erdem, "Nasıl kendi işimi kurabilirim, ne ticareti yapabilirim" diye kafa yormaya başladı. Erdem, 2013’te şirket kurup çiğköfte çeşnisi ve katkısız et suyu üretimine başladı.

Gıda sektöründe hızla büyüyen 2 çocuk annesi Cevher Erdem, 2 sezon önce 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor Kulübünün forma sponsoru oldu.

Teknik heyet ve futbolcularla güçlü iletişim kurdu

Şampiyonluğu hedefleyen sarı-yeşilliler, kurtarıcı olarak Cevher Erdem seçti.

Hayatında hiç maç izlememiş ve futbolun 90 dakikalık teknik kuralları hakkında hiçbir fikri olmayan Cevher Erdem, kısa süre içerisinde korneri, ofsaytı, hakemin cebinden çıkan kartların rengini bir futbolcu kadar iyi öğrendi.

Hatta futbola olan ilgisi öylesine arttı ki yerli-yabancı tüm ligleri takip etmeye başladı.

Teknik heyet ve futbolcular ile güçlü bir iletişim kuran Erdem, müsabaka öncesi ve devre aralarında sporcuların yanına gidip "Bu şehir için formanızı terletin ve yüreğinizi ortaya koyun. Kendiniz için yapın, bizim için başarın" diye motive etti.

Böylelikle Adıyaman 1954 Spor, oynadığı maçlarda 15 galibiyet ve 12 beraberlik alarak 57 puanla 3. Lig 4. Grubun şampiyonu olarak 2. Lige yükseldi.

Bu başarıda önemli bir payı olan Cevher Erdem, Türk futbol tarihinde takımını bir üst lige çıkaran ilk kadın kulüp başkanı oldu.

"Topuklu ayakkabıyı bilinçli tercih ettim"

Zafer fotoğrafı çektirmek için yeşil sahaya topuklu ayakkabı ile inen Cevher Erdem, "Topuklu ayakkabıyı bilinçli tercih ettim. Bu şampiyonlukta insanlar 'erkek gibi kadın' değil 'kadın gibi kadın' desinler istedim" diye konuştu.

"Beni tebrik etmek için sıraya girdiler"

Takımın şampiyon olmasından ve Adıyaman’ın yıllardır beklediği ikinci lig hasretinin son bulmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdem, kadın başkan olduğu için kendisini eleştirenlere şampiyonlukla cevap verdiğini berterek, "Eleştirileri duymazdan geldim ve bu eleştirilerin hayatıma yanlış yön vermesine izin vermedim. Sezon başında, 'senin başka için yok mu' diyenler şampiyon olduktan sonra beni tebrik etmek için sıraya girdiler" dedi.

"Futbol izleyene acı-tatlı aşk, oynaya sanattır"

Erdem, şunları söyledi:

"Futbol ile tanışmadan önce bu spor dalıyla ilgilenmeyen bütün kadınlar gibi bende 22 erkeğin bir top etrafında anlamsızca koştuğunu düşünürdüm. Ancak yeşil sahaya gelince bunun böyle olmadığını fark ettim. Zira 90 dakika boyunca yüreğiniz ağzınızda izliyorsunuz. Siz öndeyken bitmeyen dakikalar, yenik durumdayken jet hızıyla geçen zaman sizi aşkla futbola bağlıyor. Bana göre futbol izleyene acı-tatlı aşk, oynaya da bir sanat oyunudur. Bir kere futbol oyunun içinde birçok etken var. Zeka oyunu, sistem üzerine kurulu ve çok büyük bir mücadele barındırıyor."

Tribünlerde kadın taraftarların sayısının artmasıyla futboldaki şiddeti biteceğini düşünen Cevher Erdem, "Benim hayalimdeki taraftar profili hoplayan zıplayan tezahüratlarıyla takımına destek veren ama asla küfür kullanmayan seyircidir" diye konuştu.