Tek erkekler tenisinde uzun yıllardır Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Sırbistanlı Novak Djokovic arasında devam eden rekabette, hangisinin daha iyi olduğuna ilişkin tartışmaya Serena Williams da katıldı.

Tek kadınlarda elde ettiği 23 zaferle Margaret Court'un ardından en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi konumundaki 39 yaşındaki Williams, tek erkeklerde dünyanın en iyisi olarak Federer'i gördüğünü söyledi.

"O, mükemmelliğin, klaslığın özeti harika bir oyuncu"

Williams, katıldığı İtalya'nın Parma kentindeki Emilia-Romagna Açık tenis turnuvası sırasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"En iyi tenisçi için sadece iki kelimem var: Roger Federer. O, mükemmelliğin, klaslığın özeti harika bir oyuncu ve oyunu gerçekten değiştirdi. Onun gibi oynamaya çalışan, hareketlerini ve vuruş tekniklerini taklit eden birçok oyuncu görüyorsunuz. Federer, bir dahi."

Williams, Federer'in büyük hayranı olduğunu vurguladı.

"Bence o, tüm zamanların en iyisi. Bazıları düşünceme katılmayabilir, anlarım. Ama Federer, gerçekten fantastik bir oyuncu ve onun gibi oynamayı çok isterdim."