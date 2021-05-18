Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden organizasyonda yeni başarılar elde edildi.

"Milli Sporcumuz Yiğit Aslan 400 metre serbest 17-18 yaş kategorisinde 03.50.59'lık derecesi ile rekor kırdı. Sporcumuz ve Enka Spor Kulübünü tebrik ediyoruz."

Bu kategoride bir önceki Türkiye rekoru, 03.52.43'le yine Yiğit Aslan'a aitti.