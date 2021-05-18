Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Yiğit Aslan Türkiye rekoru kırdı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Milli yüzücü Yiğit Aslan, Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın 400 metre serbest 17-18 yaş kategorisi yarışlarında Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden organizasyonda yeni başarılar elde edildi.
"Milli Sporcumuz Yiğit Aslan 400 metre serbest 17-18 yaş kategorisinde 03.50.59'lık derecesi ile rekor kırdı. Sporcumuz ve Enka Spor Kulübünü tebrik ediyoruz."
Bu kategoride bir önceki Türkiye rekoru, 03.52.43'le yine Yiğit Aslan'a aitti.
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