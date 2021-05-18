FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Ay yıldızlılar, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Millilerimiz Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye’de iki hazırlık maçı yapacak.

17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’ndeki maçlarını 29 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında Kanada’nın Victoria şehrinde yapacak olan ay-yıldızlılar Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda mücadele edecek.

"Ege Arar (Aliağa Petkim Spor), Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Shane Larkin (Anadolu Efes), Erkan Yılmaz Bahçeşehir Koleji), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş JK Icrypex), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Ömer Can İlyasoğlu (Frutti Extra Bursaspor), Hüseyin Göksenin Köksal, Ayberk Olmaz, Yiğit Arslan (Galatasaray), Akif Egemen Güven (HDI Sigorta Afyon Belediyesi), Metecan Birsen, Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka), Muhsin Yaşar, Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Samet Geyik (Türk Telekom), Cedi Osman Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Kartal Özmızrak (Obradoiro CAB), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz)"