Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Fraport Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı.

O müsabakada forma giyen Bünyamin Balcı ile Hakan Özmert, Beşiktaş karşısında da şans buldu.

Antalya temsilcisi İttifak Holding Konyaspor müsabakasından önce oynadığı Trabzonspor karşısındaki ilk 11'le sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta 2 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın aynı statta Süper Lig'de şampiyonluklarını ilan ettikleri Göztepe maçından farklı olarak ilk 11'de 2 isme şans verdi.

Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu ve Gökhan Töre'nin yerine kaleci Utku Yuvakuran ile Necip Uysal'ı oynattı.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu da tribünde

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, final maçını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile protokol tribününden takip etti.

[Fotoğraf: AA]

İki takımdan 250'şer taraftar müsabakayı takip etti

Daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyurulan ancak İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs'ta yayımlanan ve 1 Haziran'a kadar sürecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde iptal edilen karar sonrası final müsabakasında her iki takımdan 250'şer müsabakayı izledi.

Aras Kargo, final karşılaşmasının topunu TFF Riva tesislerinden teslim alarak Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na taşıdı.

[Fotoğraf: DHA]

Maçın oynandığı topla Ziraat Türkiye Kupası'nı da stada getiren Aras Kargo, saha içi için özel olarak tasarlanan bir mini araçla başlama vuruşu için topu maçın hakemine teslim etti.

Mini araç firmanın Instagram hesabı üzerinden maç esnasında düzenlediği bir yarışma ile takipçilerine hediye edilecek.

Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı

Karşılaşma için finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na polis eskortuyla hareket eden siyah-beyazlıların kafile otobüsüne Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerken bir grup Göztepe taraftarı taşlarla saldırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Beşiktaş takım otobüsünün arka kaportasında hasar meydana gelirken, yöneticilerin ailelerini taşıyan kafilenindiğer otobüsünün ise camı kırıldı. Beşiktaşlı futbolcular olay anında panik yaşadı.

Olayı takım otobüsünden görüntüleyen Beşiktaş kurmayları, finalin Futbol Federasyonu temsilcisine görüntüleri vererek şikayetçi oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Maç öncesi stat çevresinde Göztepe taraftarlarıyla Beşiktaşlılar arasında da kavgalar çıktı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde 1 yıldır maçlar seyircisiz oynanırken, finale iki takımın 250'şer taraftarı alındı.