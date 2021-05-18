Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 20:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray'da kongre tarihi açıklandı
Galatasaray, olağan seçim genel kurul toplantısının 12 Haziran günü 10:00'da yapılacağını açıkladı. Yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran'da, aynı saatte gerçekleştirilecek.
Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Derneğimizin 18 Mayıs 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunun ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'olağan seçim genel kurul toplantısı' yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."
Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı Hakkında pic.twitter.com/KM5oWsTqCS— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 18, 2021
Etiketler: Galatasaray
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