Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadeleyi Altınordu kazandı.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 49. dakikada Yusuf Arslan ağlarla buluşturdu.

Altınordu'da Hüsamettin Yener 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Yılport Samsunspor 90+2. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Gökhan Alsan'ın penaltı vuruşunu Altınordu kalecisi Erhan Erentürk çıkardı. Samsunspor beraberlik şansını değerlendiremedi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altınordu, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0'lık skorla geçti.

Müsabakanın rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

[Fotoğraf: AA]

İki takımın play-off yolu

Yılport Samsunspor, normal sezonu 70 puanla 3. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile aynı puanı toplamayı başarsa da üçlü averajda geride olduğu için Süper Lig'e direkt yükselememişti. Ertuğrul Sağlam ve öğrencileri, 9 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

Altınordu da sezonu 6. sırada tamamlayarak play off heyecanına ortak oldu. Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 yenen İzmir ekibi, puanını 60'a yükselterek Süper Lig iddiasını sürdürdü. Son olarak 1969-1970 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Altınordu, genç kadrosuyla Süper Lig'e çıkarak yeni bir hikaye yazmayı hedefliyor.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

21. dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Erkam Reşmen kaleye sert vurdu, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

33. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor’da Yasin Öztekin’in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Veli Çetin, kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Erhan Erentürk topun sahibi oldu.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 49. dakikada sol taraftan Metehan Mimaroğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top ön direkte savunmadan sekti, kale önüne düşen topa dokunan Yusuf Yalçın Arslan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

56. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor’da Yasin Öztekin’in ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Savicevic, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, kaleci Erhan Erentürk topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

59. dakikada Ahmet İlhan Özek sol kanattan top sürerek ceza sahasına girdi, kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan şutunu atsa da kaleci Nurullah Aslan yere yatarak topun sahibi oldu.

KIRMIZI KART - 84. dakikada Samsunspor yarı sahasında yaşanan pozisyonda Altınordulu Hüsamettin Yener, Samsunsporlu Savicevic’e yaptığı tehlikeli müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

VAR KARARI İLE PENALTI 89. dakikada Altınordu ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Ufuk Budak topa elle müdahale etti. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

PENALTI KAÇTI - 90+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gökhan Alsan yerden sağ köşeye vurdu, kaleci Erhan Erentürk uzanarak penaltı atışını kurtardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu (Dk. 87 Ufuk Budak), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Recep Aydın (Dk. 87 Şeref Özcan) , Enis Destan (Dk. 63 Hüsamettin Yener)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Veli Çetin, Mücahit Albayrak, Hamroun (Dk. 80 Coureur), Savicevic (Dk. 86 Erhan Kartal), Djedje, Yasin Öztekin (Dk. 70 Guido Koçer), Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Gökhan Alsan), Nadir Çiftçi

Gol: Dk. 49 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 84 Hüsamettin Yener (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kahraman Demirtaş, Dk. 41 Recep Aydın (Altınordu), Dk. 23 Yasin Öztekin, Dk. 83 Savicevic (Yılport Samsunspor)

Hüseyin Eroğlu: 1-0’ın avantajı çok önemli

Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, rakibin yaptığı ön alan baskısıyla oyun kurmakta zorlandıklarını, bu nedenle oyunun hakimiyetinin rakiplerinde olduğunu söyledi.

Eroğlu, daha sonra dengeyi kurduklarını bildirdi.

"Rakibimiz artık belli bir dakikadan sonra belki havanın sıcaklığı belki de sezon sonunun getirdiği bir yorgunluk da olabilir, biraz oyundan düşmeye başladı. O dakikalarda bizim hücum etkinliğimiz arttı. Ceza sahası girişlerinde 1-2 pozisyonumuz vardı değerlendiremedik. Son kilit pası atamayınca da ilk yarıda gol bulamadık. İkinci yarıda tempo ve coşkumuzu artırarak da rakibin pas oyununu bozmayı başardık. Özellikle gole kadar olan bölümde etkiliydik. Topa sahip olduğumuz bölümler rakip için de sıkıntıydı."

[Fotoğraf: AA]

Eroğlu, golü bulduktan sonra da gol yememe adına başarılı bir takım savunması yaptıklarını belirtti.

"10 kişi kalsak da rakibin penaltı dışında net pozisyonu yoktu. Gol yemeden tamamlamak bizim için mutluluk verici. Penaltıdan sonra da gol olmaması motivasyonumuzu artırdı. 1-0 ilk aşamayı kazandık. Şimdi 3 gün sonra Samsun’a gideceğiz. Çok iyi dinlenip, en iyi şekilde hazırlanıp orada da ikinci yarıyı oynamak zorundayız. Oyuncularıma güveniyorum. Gerçekten iyi bir sezon geçirdik, iyi noktalayacağımızı düşünüyorum. 1-0’ın avantajı çok önemli, bunu en iyi şekilde kullanma hedefindeyiz."

Ertuğrul Sağlam: Bizim takım kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da duran toptan kalelerinde golü gördükten sonra risk almaya başladıklarını daha sonra oyuncu değişiklikleriyle oyunu biraz daha rakip alana yıktıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Sağlam, üretmeye çalıştıklarını ama çok başarılı olamadıklarını ifade etti.

"Daha fazlasını bekliyordum. Rakip 10 kişi kalmadan önce oyun formatında çeşitli değişikliklere gittik. Oyunu kenarlara alıp kenarlardan ceza sahası içinde buluşturmaya çalıştık. Rakip merkezi çok kalabalık bir şekilde savunuyordu. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla kaleye gelmeye başladık. Pozisyon da bulduk. Sonrasında bu baskılar rakibe hata yaptırdı ve penaltıyı bulduk. Atabilseydik çok iyi olacaktı, iyi bir skorla buradan ayrılacaktık."

Sağlam, futbolda böyle şeylerin olabildiğini belirtti.

"Bizim takımın kalitesi, inancı bu skorun üstesinden gelebilecek seviyede. Ben futbolcu kardeşlerimize sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum ki cumartesi günü çıkacaklar ve bu skorun üstesinden gelecekler. Samsunspor’u önce finale, sonra da Süper Lig’e çıkaracaklar. Bu inancım hala çok taze bir şekilde duruyor. İzleyici açısında çok keyifli bir karşılaşma olmadı. Rakibimizi bu maç için tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum güzel bir maç yönetti. Önümüzde çok fazla bir zaman yok. Cumartesiye kadar hem dinlenip hem de bize finali getirecek hazırlıkları yapıp inşallah Samsunspor taraftarlarını sevindireceğiz."