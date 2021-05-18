Sağanak ve fırtına nedeniyle kentin işlek bölgelerinden olan İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan çok sayıda kişi, binaların çatı altlarına ve kapalı alanlara sığındı.

Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı güzergahlarda tedbir alan Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sürücüleri sağanak ve fırtınaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.