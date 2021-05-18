Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün hücre evlerinde saklandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına ilişkin operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt adına Niğde ve Kuzey Irak'ta faaliyette bulunduğu ve örgütün Sinop yöneticiliğini yaptığı öne sürülen S.A. örgütün Sarayköy ilçe sorumlusu olduğu belirtilen A.Ş. ile "Kale ilçesi mütevellisi" olduğu öne sürülen Y.T.İ. gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri FETÖ'cü eski savcının kardeşi

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen A.Ş'nin, 19 Ocak 2014'te Adana'da "MİT tırlarının durdurulması" olayına ilişkin davada ceza alan eski savcılardan Özcan Ş'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile A.Ş. tutuklandı, Y.T.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.