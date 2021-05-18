Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 17:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da depo yangını
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da bir firmanın depolama alanında, trafo patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak depodaki ürünlerin yanması engellendi.
Kepez ilçesinde bulunan bir depoda trafoda meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi 9 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti.
Depoda alkol türevi maddelerin bulunması nedeniyle yangının kısa sürede büyüme ihtimali vardı. Ancak korkulan olmadı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle alevler yayılmadan kontrol altına alındı. Yangın kısa sürede de söndürüldü.
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