Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.K yönetimindeki otomobil, Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi'nde, M.K idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.K. ve G.K, yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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