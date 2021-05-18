Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 18:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yanan tır küle döndü, şoför yanmaktan son anda kurtarıldı
Mardin’in Artuklu ilçesinde saman yüklü tır henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yanan aracın sürücüsü alevlerin arasından son anda kurtarıldı.
İstasyon Mahallesi´nde park halinde bulunan saman yüklü tır nedeni öğrenilemeyen bir sebeple alev aldı.
Sürücüsünün içinde bulunduğu tır, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerle, kısa sürede alev topuna döndü. Yangında ara ara patlamalar da meydana geldi.
1. derece yanıkları olan sürücü, yanmakdan son anda kurtaldı.
İlk müdahelesi çevredekiler tarafından yapılan yangını, ihbar üzerine gelen itfaiye söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Yangın
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