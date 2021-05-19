Savaş K.’nın kullandığı otomobil ile Avni Gökçe'nin idaresindeki otomobil, Ingolstadt Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği Şelale Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Savaş K.’nın kullandığı otomobil savrularak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücülerden Avni Gökçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Gökçe'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor

Devrilen otomobilin sürücüsü Savaş K. ile diğer otomobilinde bulunan ve hayatını kaybeden sürücünün eşi Ayşe G., yaralı halde ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki yaralanın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

