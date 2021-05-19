Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 05:53Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA/AA
İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalar sonrası 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7’sini gözaltına aldı.
Adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü
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