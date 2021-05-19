Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden 3 kente gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Kars ve Ardahan'a gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 3, Ağrı ve Kars'ta 4, Erzurum'da 8, Erzincan'da 13, Iğdır'da 14 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 33, Erzincan'da 29, Kars ve Erzurum'da 25, Ağrı'da 24, Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.
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