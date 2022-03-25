Endonezyalı bir kişi Hindistanlı şebekeyle irtibata geçti. Böbrek nakli için 37 bin dolara anlaşma sağlandı.

Uygun donör de yine Endonezya'da bulundu. Nakil için seçilen ülke ise Türkiye'ydi.

Organ kaçakçılığı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, uluslararası organ ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Önce şebekenin Türkiye’de irtibatlı olduğu kişiler tespit edildi. Ardından, merkezi Hindistan olan organ şebekesinin Endonezya uyruklu üyesi belirlendi.

Şüphelilerin İstanbul'da özel bir hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Gelinlik ve damatlıkla poz verdiler



Şebeke üyelerinin yakalanmamak için bazı tedbirler aldığı da ortaya çıktı.

Alıcının erkek kardeşi ile böbreğini verecek kişi evli gibi gösterildi. Kaçakçılar bunun için yalnızca sahte evrak düzenlemedi, bunun yanında etik kurulunu ikna etmek için şahıslara gelinlik ve damatlık giydirip düğün fotoğrafı çektirdi. Böylelikle birinci dereceden akraba gibi görüneceklerdi.

37 bin dolara anlaştılar

Tarafların böbrek nakli için 37 bin dolara anlaştığı belirlendi. 30 bin doları şebeke üyelerinin, 7 bin doları ise organ bağışında bulunan kişinin alacağı ortaya çıkarıldı.

Soruşturmada uluslararası organ ticareti şebekesinin aynı yöntemle özel bir hastanede daha önce 2 gün arayla 2 farklı organ nakli operasyonu gerçekleştirdiği de tespit edildi.

3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı

Operasyonda aralarında Hindistanlı aracı ile Türkiye'deki işbirlikçisinin de olduğu 3’ü yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar organ ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

İstanbul’da son bir ayda benzer operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7’sinin tutuklandığı açıklandı.

Haber: Büşra Çelik

Kamera: Necmi Hastürk