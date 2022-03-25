Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ait İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi'nde bakım esnasında alevlenme meydana geldiği, ekiplerin müdahalesiyle alevlenmenin tamamen söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
"Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır"
Açıklama, "Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımız ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi.
March 24, 2022
Etiketler: Yangın
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