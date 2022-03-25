Karabük'te M.Ö. idaresindeki otomobil, Kapullu Aile Sağlığı Merkezi önünde park halindeki otomobile çarptı.

Kazada sürücü M.Ö. ile otomobildeki G.Ş., N.U. ve P.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bulak Kavşağı'nda zincirleme kaza

M.S. yönetimindeki hafif ticari araç ise Bulak Kavşağı'nda S.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı. Daha sonra otomobil çarpışmanın etkisiyle O.A. yönetimindeki otomobil ve U.T. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden S.Ç. ve M.S, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan sürücü U.T, şoförün kendisi değil yanındaki arkadaşı olduğunu ileri sürerek alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Sürücü, polis ekiplerince hastaneye götürüldü.