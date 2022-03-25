Adıyaman Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Adıyaman nüfusuna kayıtlı Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olduğu bilgisi verildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Güleş'in şehadet haberinin derin bir acı ve üzüntüye neden olduğu aktarılan açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Güleş'in şehadet haberi, Adıyaman'ın Doyran köyünde yaşayan ailesine verildi.

Yeğeni de Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olmuş

Şehidin ağabeyi Bayram Güleş, oğlu Akif Güleş’in de 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olduğunu söyledi.

Güleş, "Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Her zaman şehit vermeye varız. Devletimiz ne derse o olur" dedi.

Şehit Mahmut Güleş'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mahmut Güleş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.