Göle'de etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede 25 Mart Cuma günü tüm okullar tatil edildi.

İlçe Özel İdare ekiplerinin ulaşımın aksamaması için çalışmaları sürüyor.