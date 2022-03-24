Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Göle'de etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede 25 Mart Cuma günü tüm okullar tatil edildi.
İlçe Özel İdare ekiplerinin ulaşımın aksamaması için çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Ardahan Eğitim Hava Durumu Kar Yağışı Yağış
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