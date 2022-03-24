Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 22:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 tutuklu
[Fotoğraf: Arşiv]
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ve şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı, zanlılardan 6'sı tutuklandı.
Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK ve şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon yapıldı.
Şehirde ve kırsalda silahlı faaliyet yürüten ve terör örgütleriyle iş birliği yaptığı tespit edilen 9 zanlı gözaltına alındı.
Sorgusu tamamlanan zanlılardan 6'sı tutuklandı.
Etiketler: Şanlıurfa PKK/KCK Terörle Mücadele
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