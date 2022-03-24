Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine kar kütlesi düşen genç yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
Bitlis'te Cumhuriyet Caddesi'ndeki binanın çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınmasıyla yere düştü.
Bu sırada kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki Yusuf Korkmaz, omzuna düşen kar kütlesi nedeniyle yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla kaldırılan Korkmaz, Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü. Omzunda kırıklar oluşan Korkmaz'ın tedavisi devam ediyor.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı
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