Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 20:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Van'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gevaş ilçesinde işçileri taşıyan minibüs bir otomobille çarpıştı. Kazada, 6'sı ağır 15 kişi yaralandı.
Van-Bitlis kara yolunun Uysal mevkisinde, kundura fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine UMKE, AFAD, 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kazada, 6'sı ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.
Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma ile Gevaş Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Van
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