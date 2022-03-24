Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da hastane bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastane bahçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
Seydişehir Devlet Hastanesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
M.D., F.K.'yi bıçakla bacağından yaraladı. Kavgaya hastanede bulunan polis ekibi müdahale etti.
Yaralanan F.K. Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan M.D. ile yanındaki şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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