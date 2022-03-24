Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta Fatih O. idaresindeki kamyonet ile Abdullah K. yönetimindeki servis minibüsü Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolunda çarpıştı.
Savrulan araçlar, kırmızı ışıkta bekleyen Bilal Tarakçı'nın kullandığı ve Turgay Evran idaresindeki araçlara çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, Türkoğlu Devlet Hastanesine, 41 yaşındaki Medine Yırtar ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Kahramanmaraş Polis Trafik Kazası
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