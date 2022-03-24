Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım arazilerini kirleten firmaya 262 bin lira ceza
Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım arazilerini kirlettiği tespit edilen firmaya 262 bin lira ceza kesildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin kirletildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Aksu ilçesinde E.U'ya ait fabrikada yapılan kontrolde zeytin pirinası ve kara suyu ile tarımsal arazilerin kirletildiği tespit edildi.
Ekipler firma hakkında adli ve idari işlem başlatarak "Çevre Kanunu'na muhalefet"ten 262 bin lira idari ceza uyguladı.
Etiketler: Çevre Kirliliği Antalya
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