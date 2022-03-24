İstanbul Küçükçekmece'de bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi.

İstanbul Küçükçekmece’de otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/lhjmDf7EDb pic.twitter.com/KuLrlAuDi7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2022

24 kişinin karıştığı kavgada, 18 kişi gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.