Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Küçükçekmece'de silahlı kavga: 4 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Küçükçekmece'de adliyenin otopark çıkışında, duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 18 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul Küçükçekmece'de bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi.
İstanbul Küçükçekmece’de otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/lhjmDf7EDb pic.twitter.com/KuLrlAuDi7— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2022
24 kişinin karıştığı kavgada, 18 kişi gözaltına alındı.
Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.
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