3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ufuk G. ile taraf avukatları katıldı. Olay nedeniyle vücudunda kırıklar oluşan Figen G. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Ufuk G, "Eşimle kaçarak evlendiğimiz için ailesi bunu kabullenemedi. Ben eşimle yaklaşık 10 yıldır evliyim. Benim eşimle aramda bir sorun yoktur. Ben bu suçu işlemedim, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Ufuk G'nin 17 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Zafer Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında yaşayan Ufuk G. ile Figen G. arasında geçen yıl ağustos ayında tartışma çıkmıştı. Kocası tarafından balkondan itildiği öne sürülen Figen G. düşerek ağır yaralanmış, gözaltına alınan Ufuk G. ise tutuklanmıştı.