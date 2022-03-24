Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'daki hayvan hırsızları tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köylerde 82 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, tespit edilen 5 şüpheliyi olayda kullandıkları kamyonet ve çalınan 32 küçükbaş hayvanla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan biri jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Amasya
Son Haberler
- 17:27
- 17:25
- 17:22
- 17:22
- 17:24
Sıradaki Haber
Röntgene gelen hastaları 'emanetçi' gibi kandırıp dolandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz