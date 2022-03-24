Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde terör operasyonu: 10 gözaltı
Şırnak merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 10 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak, Mardin ve Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tabanca, şarjör, 8 fişek, termal dürbün, av tüfeği, terör örgütünü simgeleyen örgütsel bez ile dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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