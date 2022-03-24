Karaköprü Belediyesi zabıta ekiplerinin iş yeri ve işletmelerde yapmış olduğu denetimlerde çok sayıda tarihi geçmiş gıda ürününe el konuldu.

Ele geçirilen ürünler, yapılan kontrollerin ardından görevlilerin gözetiminde çöp toplama alanında imha edildi.

Belediye Başkanı Metin Baydilli, çalışmaların taviz vermeden yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızdan istirhamım alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmeleridir. Son kullanma tarihi geçmiş işletmeleri tespit ettiklerinde beyaz masayı arayarak şikayet etmeleri halinde zabıta ekiplerimiz ilgili işletmelere gidip gerekli denetimleri yapacak ve ürünleri toplayıp imha edecektir" dedi.