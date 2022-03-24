Dolandırıcının hedefinde röntgen ve ultrason cihazlarına girecek hastalar vardı.

Çok sayıda değerli eşyayı alıp kaçtı.

İstanbul Polisi, 10 ilçeden gelen benzer şikayetler üzerine harekete geçti, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Dolandırıcının hastanelerde röntgen ve ultrason çekimine gelenleri hedef aldığı belirlendi. Polis şüphelinin yöntemini belirledi.

33 kişiyi dolandırdı

Dolandırıcı, hastalara içeri metal eşya alınmadığını belirtip, saat ve ziynet eşyalarını emaneten saklayabileceğini söylüyordu. Hasta içeri girince de oradan uzaklaşıyordu.

Dolandırıcının eşkali belirlendi. Fatih'teki bir hastanede kendine yeni kurban ararken yakalandı.

Dolandırıcının üzerinde 1 altın kol saati ile 3 yüzük vardı. 33 kişinin bu şekilde eşyasının çalındığı belirlendi.

Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.