İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik yapılan çalışma başlattı.

Ekipler, istihbari çalışmalar sonucu takibe aldıkları tankeri Bornova ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada "10 numara yağ" olarak da bilinen 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.