Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Kolaj: TRT Haber]
Muğla'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Muğla
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