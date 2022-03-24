İstanbul'da 54 kişiyi araç satma vaadiyle yaklaşık 30 milyon lira dolandıran şüpheliler hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 32 sanık ve 54 müşteki yer aldı.

İhale yoluyla aldıkları araçları piyasa değeri altında sattılar

İddianamede, İstanbul'da dolandırıcılık yaparak menfaat temin etmek maksadıyla belirli bir organizasyon içerisinde hareket eden sanıkların paravan olarak oluşturulan şirketler üzerinden faaliyet gösterdikleri anlatıldı.

Ayrıca örgütün mağdurlara tanıdıkları vasıtasıyla ulaşıp güvenlerini kazandıkları ve vergi dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan ihale yoluyla aldıkları araçları piyasa fiyatının altında bir bedelle sattıkları aktarıldı.

Öte yandan şüphelilerin müştekilere WhatsApp uygulaması üzerinden araç ve fiyat listesi gönderip araç teklifinde bulundukları belirtildi.

Araç bedelinin yüzde 10'unu istediler

Gönderilen listeden beğendiği araçları almak isteyen müştekilerle anlaşan sanıkların öncelikle araç bedeli ve komisyon olarak araç bedelinin yüzde 10'unu peşin olarak oluşturdukları paravan firmanın hesabına gönderilmesini sağladıkları ifade edildi.

Sanıkların müştekilerden araç ücretleri ve komisyon bedellerini peşin olarak aldıktan sonra çeşitli bahaneler öne sürerek vadettikleri araçları teslim etmedikleri anlatılan iddianamede, sanıkların aldıkları araç ve komisyon bedelleriyle kayıplara karıştıkları anlatıldı.

Elde edilen paralar kaynak havuzunda toplandı

Soruşturma sürecinde, sanıkların kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde dolandırıcılık suçundan elde edilen maddi menfaatin örgüt yöneticilerinin uhdesinde bulunan kaynak havuzunda toplandığı belirtilen iddianamede, müşteki ve eylem sayısının 54 olduğu kaydedildi.

İddianamede, belirli bir organizasyon dahilinde hareket eden sanıkların dolandırıcılık eylemlerini örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirdikleri belirtilerek, suç örgütü yöneticileri sanıklar Eren Koç ve Onur Apaydın'ın örgüt içerisindeki görev dağılımı yaptığı ve hedef olarak seçilecek mağdurları belirlediği aktarıldı.

Bazı sanıkların örgüt içerisindeki iş bölümüne göre örgüt üyesi sıfatıyla bu eylemlere katıldıkları anlatılan iddianamede, bazılarının da müştekiler için aracılık yaparak örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt faaliyetine katıldıkları belirtildi.

1088 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede, sanıkların 54 müştekiden toplamda 30 milyon lira para aldığı belirtilerek, sanıkların bu paraları yüksek meblağlar kazandıran gece kulübü, arsa, cep telefonu, araba, kripto para ve hayvan çiftliğine yatırdıkları kaydedildi.

İddianamede, sanıklar Eren Koç ve Onur Apaydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 328 yıldan 1088 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Diğer sanıkların da "örgüte üye olmak", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "dolandırıcılık" suçlarından değişen sürelerde hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın duruşması ilerleyen günlerde Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.