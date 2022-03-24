Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla Sahil Güvenlik uçağı tarafından, Dalaman açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Üzerinde 38 düzensiz göçmen bulunan hareket halindeki lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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