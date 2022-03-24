Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuaför görünümlü kumarhaneye operasyon
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te kadın kuaförü görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi. Çalışma ruhsatı bulunmayan kuaför hakkında soruşturma başlatıldı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesi'nde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Dışarıdan kadın kuaförü görünümlü iş yerinde arama yapan ekipler, içeride 4 oyun masası, iskambil kağıdı ve yazboz defteri buldu.
Yazboz defterinde oyun isimleri ve alacak verecek yazılarının olduğu görüldü. İş yerinin çalışma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.
Kumarhaneye ilişkin soruşturma başlatıldı.
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