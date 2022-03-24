Ardahan genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları yüzünden dün ulaşıma kapatılan, şehri Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle yeniden küçük araçların geçişine açıldı.

Yolun kapalı olduğu sırada bugün Sahara mevkiine de çığ düşmüştü.

Yetkililer, yüksek kesimlerdeki kara yollarını kullanacak sürücülere araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları yönünde uyarı yaptı.