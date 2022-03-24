Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de yol kenarına döşenmiş iki patlayıcı imha edildi
Hakkari'de, terör örgütü PKK tarafından yol kenarına döşenmiş uzaktan kumandalı iki patlayıcı düzeneği imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Oğul-3" operasyonu düzenledi.
Bu kapsamda, merkeze bağlı Oğul köyü yolu kenarına döşenmiş uzaktan kumandalı iki el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.
Düzenekler, ekipler tarafından yerinde imha edildi. Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler: Eren Operasyonları Hakkari PKK/KCK
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