Akyazı ilçesindeki Gazi Süleymanpaşa Camii mevkiinde S.G. ile Engin G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.G., tüfekle ateş etti. Engin G. ile o sırada olay yerinden geçtiği belirtilen H.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.G. polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.