Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da tüfekli kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da, kavga sırasında tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Şüpheli S.G. gözaltına alındı.
Akyazı ilçesindeki Gazi Süleymanpaşa Camii mevkiinde S.G. ile Engin G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, S.G., tüfekle ateş etti. Engin G. ile o sırada olay yerinden geçtiği belirtilen H.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.G. polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.
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