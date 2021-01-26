Uludağ’da dün ortaya çıkan müzikli parti görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede yayılarak, büyük tepki toplamıştı.

Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, yüzlerce kişi yeni tip koronavirüse (COVID-19) aldırış etmeden gece boyu eğlenmişti.

Bu görüntüler büyük tepki topladı. Bursa Valiliği ve Jandarma koordinesinde, Uludağ’daki Otel ve Cafe işletmecilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti.

İşletmeye 85 bin lira ceza

Toplantıda, kurallar ve genelge gereği alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Öte yandan tepki çeken görüntülerin kaydedildiği işletmeye ise 85 bin lira para cezası uygulandı.