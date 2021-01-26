Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uludağ'da parti yapılan işletmeye 85 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Uludağ'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti yapılan işletmeye 85 bin lira para cezası uyguladı.
Uludağ’da dün ortaya çıkan müzikli parti görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede yayılarak, büyük tepki toplamıştı.
Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı
Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, yüzlerce kişi yeni tip koronavirüse (COVID-19) aldırış etmeden gece boyu eğlenmişti.
Bu görüntüler büyük tepki topladı. Bursa Valiliği ve Jandarma koordinesinde, Uludağ’daki Otel ve Cafe işletmecilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti.
İşletmeye 85 bin lira ceza
Toplantıda, kurallar ve genelge gereği alınması gereken tedbirler konuşuldu.
Öte yandan tepki çeken görüntülerin kaydedildiği işletmeye ise 85 bin lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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