Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerini güvenlik kamerası ile izleyen ve baskın yapılacağını anlayan yaklaşık 20 kişi, iş yerinin arkasında bulunan kapıdan kaçtı.

5 kişiye para cezası

Durumu fark eden ekipler, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan 5 kişiyi yakalayıp 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Kahvehanenin zabıta ekiplerince daha önce iki kez mühürlendiği öğrenildi.