Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar oynarken polisi fark edip arka kapıdan kaçtılar
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynarken polisi fark edip arka kapıdan kaçtıktan sonra yakalanan 5 kişiye para cezası verildi.
Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerini güvenlik kamerası ile izleyen ve baskın yapılacağını anlayan yaklaşık 20 kişi, iş yerinin arkasında bulunan kapıdan kaçtı.
5 kişiye para cezası
Durumu fark eden ekipler, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan 5 kişiyi yakalayıp 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.
Kahvehanenin zabıta ekiplerince daha önce iki kez mühürlendiği öğrenildi.
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