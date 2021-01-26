Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Lodos' çatıları uçurdu, telleri kopardı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle çatı uçtu, elektrik telleri koptu.
Kurudere Mahallesi'nde etkisi gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle Hasan Ön'e ait yapımı devam eden prefabrik evin çatısı demir bağlantılarından koparak uçtu.
Yaklaşık 50 metre uzağa savrulan çatı, elektrik tellerini de kopardı.
[Fotoğraf: AA]
Şiddetli rüzgar nedeniyle mahallede bazı ağaçlar da hasar gördü
Mahallenin bir bölümünün bir süre elektriksiz kaldı.
Etiketler: Elektrik
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