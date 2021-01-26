Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 06:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BUDO'nun seferlerine 'fırtına' engeli
[Fotoğraf: AA ]
BUDO, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve batı bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Bursa İstanbul
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