Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Ocak tarihleri arasında operasyon düzenledi.

Kaçak eşya satışı yapan 51 kişinin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda, 14 bin 493 kutu kaçak ilaç, 422 bin 540 adet makaron, 3 bin 209 kaçak eşya, 4 bin 377 kilo kaçak tütün ve tütün ürünleri, 38 litre kaçak ve sahte içki, 29 adet kaçak cep telefonu ve 466 tarihi eser niteliği olan obje ve sikke ele geçirildi.

Operasyonlarda 51 kişi gözaltına aldı.