Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 04:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da kaçakçılara göz açtırılmıyor: 51 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da bir hafta boyunca düzenlenen operasyonlarla kaçak eşya satışı yapan 51 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda, 4 bin kilodan fazla tütün ve tütün ürünleri, sahte içki, kaçak cep telefonu ve tarihi eser niteliği olan objeler ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Ocak tarihleri arasında operasyon düzenledi.
Kaçak eşya satışı yapan 51 kişinin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı.
Yapılan aramalarda, 14 bin 493 kutu kaçak ilaç, 422 bin 540 adet makaron, 3 bin 209 kaçak eşya, 4 bin 377 kilo kaçak tütün ve tütün ürünleri, 38 litre kaçak ve sahte içki, 29 adet kaçak cep telefonu ve 466 tarihi eser niteliği olan obje ve sikke ele geçirildi.
Operasyonlarda 51 kişi gözaltına aldı.
#Emniyet#KaçakçılıklaMücadele pic.twitter.com/0yyqj4cAd8— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) January 25, 2021
Etiketler: Ankara Kaçakçılık Tarihi Eser
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