İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de COVID-19 tedbirlerinin ihlal edildiği ve iskambil oynatıldığı ihbarı üzerine iş yerine operasyon düzenledi.

15 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve mesafe kuralını ihlal ettikleri için idari para cezası verildi.

Ayrıca, kumar oynadıkları belirlenen 5 kişi hakkında tutanak düzenlenirken, 1 kişiye de kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

İzmit'te 6 kişi iskambil oynarken yakalandı

Polis ekipleri, İzmit ilçesinde COVID-19'la mücadele tedbirlerinin ihlal edildiği ve iskambil oynandığı belirlenen iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

İş yerinde iskambil oynayan 6 kişiye COVID-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

