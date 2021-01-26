Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Mobilya atölyesindeki yangın evlere de sıçradı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeyi saran alevler, iş yerinin bitişiğindeki evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Adana'da mobilya atölyesinde çıkan ve bitişiğindeki evlere de sıçrayan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.https://t.co/US9whEzLW0 pic.twitter.com/7ZCpssTW70— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 25, 2021
İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Atölyeden yükselen alevler, iş yerinin bitişiğindeki binaya da sıçradı.
Evlerde oturanların tahliye çalışması yapıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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