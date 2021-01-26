Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'da mobilya atölyesinde çıkan ve bitişiğindeki evlere de sıçrayan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.https://t.co/US9whEzLW0 pic.twitter.com/7ZCpssTW70 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 25, 2021

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Atölyeden yükselen alevler, iş yerinin bitişiğindeki binaya da sıçradı.

Evlerde oturanların tahliye çalışması yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.