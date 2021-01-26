Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da kuvvetli fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara'da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden Batı Karadeniz'de kuvvetli, öğle saatlerinden başlayarak Marmara'da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Açıklamada ayrıca, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji
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