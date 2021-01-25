Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden Karadeniz'de kuvvetli, öğle saatlerinden başlayarak Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (saatte 50-80 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 25, 2021
Kuzey ve Batı Bölgelerimizde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/m5Oi2YpAtR
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
Son Haberler
- 00:02
- 23:55
- 00:03
- 23:23
- 23:35
Sıradaki Haber
Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz