Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kısıtlamanın başlamasına rağmen trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul’da gün boyu etkili olan lodos ve yağmurun ardından akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00'da başlamasına rağmen yoğunluk devam etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'de kent genelinde yoğunluk yüzde 30 olarak görüldü. 21.30'da ise yoğunluk yüzde 20'ye kadar geriledi.
Özellikle köprü katılımları ile D100 Bahçelievler'de kısıtlama saatinin başlamasından sonra da sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu yakasına gidişte trafik yoğunluğu sürüyor.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs Tedbirleri
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