Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'de kent genelinde yoğunluk yüzde 30 olarak görüldü. 21.30'da ise yoğunluk yüzde 20'ye kadar geriledi.

Özellikle köprü katılımları ile D100 Bahçelievler'de kısıtlama saatinin başlamasından sonra da sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu yakasına gidişte trafik yoğunluğu sürüyor.

